Путин поприветствовал участников первого конгресса Международного движения русофилов

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам первого конгресса Международного движения русофилов и отметил их стремление противостоять развязанной русофобии. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

"В основе вашего зарождающегося общественного движения — давние традиции дружбы и взаимоуважения, связывающие россиян с другими народами. Эти славные традиции сохранялись даже на самых крутых переломах истории. Живы они сегодня, невзирая на то, что во многих государствах целенаправленно нагнетается антироссийская истерия, притесняются наши соотечественники и те, кто им сочувствует, вводятся запреты и ограничения даже на принадлежащее к сокровищнице мировой культуры творчество великих русских классиков", — подчеркнул глава государства.

По словам главы государства, участников конгресса объединяет любовь к России, её истории, культуре и всему, что связано со страной. Сам форум, уверен Путин, пройдёт в конструктивном ключе и даст старт перспективным проектам, которые будут направлены на укрепление дружбы и взаимопонимания.

"Мы высоко ценим вашу твёрдую решимость противостоять русофобской кампании, стремление развивать диалог и взаимовыгодное гуманитарное сотрудничество", — добавил глава государства.