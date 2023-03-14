В "Единой России" пообещали новые меры поддержки военнослужащих

14 марта Госдума рассматривает два законопроекта, которые защищают жилищные права военнослужащих и определяют гарантии по выплатам им страховых сумм. Первый законопроект поможет восстановить средства на именных счетах участников накопительно-ипотечной системы, которые заключили новый контракт о прохождении военной службы. Об этом сообщается в телеграм-канале партии "Единая Россия".

"Следующий законопроект подготовлен ко второму чтению. В нём речь идёт об установленных законом страховых выплатах участникам СВО — мобилизованным, добровольцам, военнослужащим по контракту. В законопроекте есть норма, которая определяет порядок и сроки принятия решения по страховым выплатам", — подчеркнул первый зампред думского Комитета по обороне Андрей Красов перед пленарным заседанием Думы.

По словам парламентария, убытки, которые понесли военнослужащий и члены его семьи, в случае обращения страховщика в суды подлежат полному удовлетворению. "Фракция "Единой России" делала и будет делать всё для того, чтобы поддержать защитников нашего Отечества", — заверил Красов.