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Опубликовано 14 марта 2023, 12:16

В "Единой России" пообещали новые меры поддержки военнослужащих

Зампред комитета по обороне Красов: "Единая Россия" обеспечит новые меры поддержки военнослужащих

14 марта Госдума рассматривает два законопроекта, которые защищают жилищные права военнослужащих и определяют гарантии по выплатам им страховых сумм. Первый законопроект поможет восстановить средства на именных счетах участников накопительно-ипотечной системы, которые заключили новый контракт о прохождении военной службы. Об этом сообщается в телеграм-канале партии "Единая Россия".

"Следующий законопроект подготовлен ко второму чтению. В нём речь идёт об установленных законом страховых выплатах участникам СВО — мобилизованным, добровольцам, военнослужащим по контракту. В законопроекте есть норма, которая определяет порядок и сроки принятия решения по страховым выплатам", — подчеркнул первый зампред думского Комитета по обороне Андрей Красов перед пленарным заседанием Думы.

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По словам парламентария, убытки, которые понесли военнослужащий и члены его семьи, в случае обращения страховщика в суды подлежат полному удовлетворению. "Фракция "Единой России" делала и будет делать всё для того, чтобы поддержать защитников нашего Отечества", — заверил Красов.

Ранее адвокат Алексей Тюрин рассказал, какие льготы предусмотрены для детей участников СВО. В частности, отметил юрист, вузы выделили для них около 600 тысяч мест.

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VK / Минобороны России

Никита Никонов
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