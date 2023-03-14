Президент "Оренбурга" Еремякин: Аргентинец Лукас Вера хочет получить гражданство РФ
Лукас Вера. Обложка © Getty Images / Mike Kireev
Аргентинский футболист, полузащитник ФК "Оренбург" Лукас Вера хочет получить российское гражданство. Об этом заявил президент клуба Василий Еремякин.
"Вера хочет оформить российское гражданство. Мы об этом знали. Это личное желание Лукаса. Если у него есть такое твёрдое желание, то мы готовы поддержать его с этим. Мы готовы помочь юридически, почему нет?" — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс", добавив, что пока никаких конкретных действий в этом направлении не было.
Ранее игрок "Спартака" Промес сообщил, что считает себя россиянином даже без паспорта. Об этом он заявил после матча с "Факелом", в котором футболист забил 100-й мяч в составе красно-белых.