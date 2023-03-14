Президент "Оренбурга" Еремякин: Аргентинец Лукас Вера хочет получить гражданство РФ

"Вера хочет оформить российское гражданство. Мы об этом знали. Это личное желание Лукаса. Если у него есть такое твёрдое желание, то мы готовы поддержать его с этим. Мы готовы помочь юридически, почему нет?" — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс", добавив, что пока никаких конкретных действий в этом направлении не было.