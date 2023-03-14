Пьяный житель Херсонской области чуть не спалил себя, пытаясь сжечь флаг России
В Херсонской области задержали мужчину, который пытался сжечь флаг РФ и чуть не сгорел сам
Поджёгший флаг РФ и загоревшийся сам мужчина. Обложка © Кадр из видео "МВД-медиа".
В Херсонской области правоохранители задержали мужчину, который под украинскую музыку пытался поджечь российский флаг, но вместо этого чуть не сжёг себя и огород. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".
Задержанным оказался 34-летний безработный, который ранее устраивал пьяные дебоши. На допросе злоумышленник рассказал, что сорвал российский триколор с административного здания, будучи в пьяном виде, и решил сжечь его в огороде. Дома у нарушителя оперативники нашли 20 коробок с коньяком. Сейчас правоохранители выясняют, где мужчина мог закупиться алкоголем в условиях ограничений по продаже спиртного, введённых властями Херсонской области. На допросе горе-пироман раскаялся и попросил прощения у всех россиян. Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом РФ.
"Я делал это в пьяном состоянии, пил коньяк. <...> Прошу огромное извинение у всех россиян за свой необдуманный поступок", — заявил задержанный.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве первоклассница разорвала на камеру флаг РФ под песню украинских националистов. Заявление в полицию на девочку написала мама её одноклассницы, которая увидела ролик и была возмущена тем, как школьница отнеслась к госсимволу нашей страны.