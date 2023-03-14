Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 10:12

Пьяный житель Херсонской области чуть не спалил себя, пытаясь сжечь флаг России

В Херсонской области задержали мужчину, который пытался сжечь флаг РФ и чуть не сгорел сам

<p>Поджёгший флаг РФ и загоревшийся сам мужчина. Обложка © Кадр из видео <a href="https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/v-khersonskoy-oblasti-zaderzhan-muzhchina-pytavshiysya-podzhech-flag-rossii-i-edva-ne-sgorevshiy-sam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД-медиа"</a>.</p>

Поджёгший флаг РФ и загоревшийся сам мужчина. Обложка © Кадр из видео "МВД-медиа".

В Херсонской области правоохранители задержали мужчину, который под украинскую музыку пытался поджечь российский флаг, но вместо этого чуть не сжёг себя и огород. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".

Задержанным оказался 34-летний безработный, который ранее устраивал пьяные дебоши. На допросе злоумышленник рассказал, что сорвал российский триколор с административного здания, будучи в пьяном виде, и решил сжечь его в огороде. Дома у нарушителя оперативники нашли 20 коробок с коньяком. Сейчас правоохранители выясняют, где мужчина мог закупиться алкоголем в условиях ограничений по продаже спиртного, введённых властями Херсонской области. На допросе горе-пироман раскаялся и попросил прощения у всех россиян. Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом РФ.

"Я делал это в пьяном состоянии, пил коньяк. <...> Прошу огромное извинение у всех россиян за свой необдуманный поступок", — заявил задержанный.

Мужчину с буквой Z на рюкзаке и шевроном ЧВК "Вагнер" задержали на акции в Праге

Мужчину с буквой Z на рюкзаке и шевроном ЧВК "Вагнер" задержали на акции в Праге

Ранее Лайф сообщал, что в Москве первоклассница разорвала на камеру флаг РФ под песню украинских националистов. Заявление в полицию на девочку написала мама её одноклассницы, которая увидела ролик и была возмущена тем, как школьница отнеслась к госсимволу нашей страны.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров