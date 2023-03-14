Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Российская система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения — осколки БПЛА упали на крышу гаража частного жилого домовладения. Все оперативные службы выехали на место", — написал он в телеграм-канале.