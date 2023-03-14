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14 марта, 09:55

Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Российская система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения осколки БПЛА упали на крышу гаража частного жилого домовладения. Все оперативные службы выехали на место", — написал он в телеграм-канале.

Неопознанные летательные аппараты вновь заметили в небе над Новой Москвой

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А ранее сегодня стало известно, что дрон ВСУ безуспешно пытался атаковать Брянский химический завод в районе города Сельцо. Беспилотник сбила российская система "Панцирь" в нескольких километрах от места предполагаемого удара.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Ilia Yefimovich

Александра Вишнякова
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