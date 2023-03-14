Проблемы с восприятием лиц: Медики заявили о пугающем последствии ковида

Специалисты из Дартмутского колледжа в США выяснили, что коронавирус может вызвать прозопагнозию (лицевую слепоту) и проблемы с навигацией. Результаты их работы размещены в журнале Cortex. Такие последствия инфекции ранее не были выявлены учёными.

"У нас была пациентка, которая жаловалась на проблемы с восприятием лиц и навигацией. Этот случай нас заинтересовал, потому что две эти патологии идут рука об руку после повреждений головного мозга или нарушений его развития. Но ни того ни другого у неё не было, она просто переболела длительным коронавирусом", — отметили эксперты.

В ходе эксперимента женщине показали 48 фото, на которых были изображены знаменитости. Пациентка правильно распознала лишь 29% снимков, при этом другие люди, как правило, могут верно идентифицировать 84% портретов. Пациентка не могла вспомнить имя известного ей человека и запомнить новых людей.

Специалисты также собрали данные самооценки умственного состояния 54 человек, у которых был длительный коронавирус. Кроме того, учёные проанализировали состояние 32 полностью выздоровевших. Большинство пациентов заявили о снижении когнитивных способностей.

"При этом у людей с длительным коронавирусом ухудшения были значительны. Одной из самых распространённых проблем в этой группе была прозопагнозия. В будущем мы проведём ещё ряд исследований, чтобы установить причины таких нарушений", — заявили учёные.