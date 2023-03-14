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14 марта, 10:23

Песков: Переговоры невозможны без учёта Украиной новых реалий и ситуации де-факто

Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине невозможны до тех пор, пока Киев не будет учитывать новые реалии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все требования Москвы прекрасно известны. Ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учёта этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков: Кремль знает о предложении провести в Ватикане переговоры по Украине

Песков: Кремль знает о предложении провести в Ватикане переговоры по Украине

Ранее Дмитрий Песков уже заявлял о невозможности на данный момент вывести решение конфликта на Украине в мирное русло.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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