Песков: Переговоры невозможны без учёта Украиной новых реалий и ситуации де-факто
Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине невозможны до тех пор, пока Киев не будет учитывать новые реалии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все требования Москвы прекрасно известны. Ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учёта этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков уже заявлял о невозможности на данный момент вывести решение конфликта на Украине в мирное русло.
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