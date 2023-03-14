Предметного разговора о возможности встречи Путина и Трампа не было, заявили в Кремле
Предметного разговора о возможности встречи президента России Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа не было. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Ранее бывший американский лидер заявил, что если вновь станет президентом в 2024 году, то будет определять размеры помощи Украине по итогам переговоров с Путиным.
"Пока об этом какого-то предметного разговора не было, никаких инициатив на этот счёт не было", — сказал Песков на брифинге, отвечая на вопрос, есть ли интерес к этой встрече и допускают ли в Кремле её проведение до президентских выборов в США.
Ранее политолог Дмитрий Ефремов выразил мнение, что переизбрание Трампа сведёт помощь Украине на нет. По словам эксперта, если республиканцу удастся победить на выборах, его действия в отношении Киева будут кардинально отличаться от политики нынешнего лидера США, представителя Демократической партии Джо Байдена.
Getty Images / Kremlin Press Office