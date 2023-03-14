Политолог рассказал, как изменится курс США по Украине с переизбранием Трампа

Эксперт аналитического холдинга Финансового университета при Правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов в эфире радио Sputnik описал возможную судьбу украинского конфликта при переизбрании бывшего президента США Дональда Трампа на пост главы Белого дома в 2024 году.

По словам эксперта, если Трампу удастся победить на выборах, его действия в отношении Киева будут кардинально отличаться от политики нынешнего лидера США Джо Байдена. Здесь важно помнить, что для Республиканской партии испокон веков были первостепенны внутренние американские интересы. Поэтому любое противостояние внутри Европы, в том числе с Россией, выходит за пределы видения "Великой старой партии", убеждён политолог.