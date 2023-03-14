Минобороны Белоруссии сообщило о планах провести военные сборы в марте
В марте в Белоруссии пройдёт плановый призыв военнообязанных на сборы. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны республики в телеграм-канале.
"В вооружённых силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, в рамках которых в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военные сборы", — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ходе этих мероприятий военнообязанные улучшат профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, а также будут участвовать в тренировках и учениях.
Ранее в Белоруссии заявили о планах западных наёмников дестабилизировать обстановку в государстве. По данным МВД, в республике у боевиков остались связи, в том числе и родственные.
ТАСС / Пётр Ковалёв