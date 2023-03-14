Суперфиналист "Лидеров России" Слободинский стал управляющим партнёром соцсети TenChat

Суперфиналист четвёртого сезона конкурса "Лидеры России" (флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей") Михаил Слободинский стал управляющим партнёром отечественной соцсети TenChat, которая была разработана при поддержке Фонда "Сколково" и запущена в 2021 году. В настоящее время аудитория соцсети перевалила за два миллиона пользователей.

В команду проекта суперфиналиста "Лидеров России" пригласил коллега по конкурсу, основатель и руководитель TenChat Семён Теняев. На посту управляющего Слободинскому предстоит расширять возможности взаимодействия пользователей соцсети, выстраивать сотрудничество с профессиональными сообществами и органами власти. Сам мужчина признаётся, что тщательно выбирал направление для карьерного роста и в предложении TenChat сразу же увидел работу мечты.

"В планах нашей команды — стать единым окном для общения профессионалов: от государственных служащих и учёных до самозанятых специалистов и производственников. Здесь формируется репутация людей, выстраивается карьерный рост, налаживаются партнёрства. До нас в русскоязычном Интернете такую функцию никто не выполнял. По сути, это своеобразный деловой клуб на всю страну", — отметил Слободинский.

Он также добавил, что большое внимание TenChat, в частности, будет уделять сотрудничеству с президентской платформой "Россия — страна возможностей", также площадка открыта для взаимодействия с каждым участником конкурса "Лидеры России".