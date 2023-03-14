Несумевший подтвердить доход омский депутат лишился квартиры и дорогой машины

Депутат Тевризского районного совета Омской области Александр Горбачёв лишился квартиры и автомобиля, так как не смог объяснить, откуда у него деньги на их приобретение. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что депутат совета Тевризского района и его супруга приобрели автомобиль и квартиру в городе Омске общей стоимостью 8,5 млн рублей на неподтверждённые доходы. Вопреки требованиям законодательства сведения о расходах в установленном порядке депутат не представил, при этом стоимость приобретённого имущества существенно превысила совокупный доход его и супруги за три года, предшествующих совершению сделки", — говорится в сообщении.

Прокуратура направила иск в суд об обращении этого имущества 52-летнего парламентария в доход государства. Суд первой инстанции оставил иск без удовлетворения, однако Омский областной суд признал требования ведомства законными.

Как сообщает Mash, речь идёт об автомобиле Land Cruiser стоимостью почти шесть миллионов рублей и квартире за 2,8 млн.