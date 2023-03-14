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Опубликовано 14 марта 2023, 11:05
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Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Госдума в третьем, заключительном, чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО, в том числе добровольцев.

На данный момент существует ответственность за публичную дискредитацию использования ВС РФ за рубежом. Новые поправки коснутся и критики добровольческих формирований.

Сейчас за преступление, совершённое в течение года после привлечения к административной ответственности, грозит до трёх лет лишения свободы. Поправки увеличивают этот срок до пяти лет. До семи лет выросло максимальное наказание, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам.

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Кроме того, вводится ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет за фейки о добровольческих формированиях, задействованных в СВО. Ранее это распространялось только на ВС РФ.

Ранее Лайф писал о том, что создателя телеграм-канала "Протестный МГУ" студента Дмитрия Иванова приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за публикацию фейков об Армии РФ.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Илья Суриков
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