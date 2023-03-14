Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Госдума в третьем, заключительном, чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО, в том числе добровольцев.

На данный момент существует ответственность за публичную дискредитацию использования ВС РФ за рубежом. Новые поправки коснутся и критики добровольческих формирований.

Сейчас за преступление, совершённое в течение года после привлечения к административной ответственности, грозит до трёх лет лишения свободы. Поправки увеличивают этот срок до пяти лет. До семи лет выросло максимальное наказание, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам.

Кроме того, вводится ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет за фейки о добровольческих формированиях, задействованных в СВО. Ранее это распространялось только на ВС РФ.