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14 марта, 11:14

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины днём во вторник 14 марта объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 14:00 мск и в течение двух минут распространились по всей стране.

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Напомним, ранее сообщалось о воздушной тревоге в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области. Однако потом её отменили.

Обложка ©

Getty Images / Roman Pilipey

Никита Никонов
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