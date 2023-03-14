На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины днём во вторник 14 марта объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 14:00 мск и в течение двух минут распространились по всей стране.