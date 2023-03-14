На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
На всей территории Украины днём во вторник 14 марта объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 14:00 мск и в течение двух минут распространились по всей стране.
Напомним, ранее сообщалось о воздушной тревоге в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области. Однако потом её отменили.
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