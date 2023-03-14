Муфтий заявил, что падение купола с мечети в Уфе не стоит воспринимать негативно
Падение одного из куполов минарета с мечети в Уфе не стоит воспринимать негативно. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур Биргалин.
"В столице Башкортостана в понедельник был сильный, шквальный ветер. Из-за этого один из элементов мечети, малый купол, упал с высоты. Видимо, это произошло из-за ошибок в конструкции. Этот факт не нужно воспринимать мусульманам в негативном свете. Это просто форс-мажорная ситуация", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По словам Биргалина, купол в ближайшее время восстановят на прежнем месте, это не составит большого труда. Самое главное, что в результате случившегося никто не пострадал, уверен муфтий.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Уфе из-за сильного ветра упал купол минарета строящейся мечети "Ар-Рахим". Момент падения попал на видео. В результате случившегося нет пострадавших, упавший купол повредил только строительные леса.
Telegram / МЧС Башкортостана