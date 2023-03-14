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14 марта, 11:54

В Санкт-Петербурге от бешенства привили каждую вторую собаку

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В Санкт-Петербурге от бешенства привили 160 тысяч собак. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" сообщил начальник управления ветеринарии города Юрий Андреев.

"Ветеринарные службы привили от бешенства больше 160 тысяч собак, то есть каждого второго домашнего пса", — отметил Андреев.

По его словам, первыми питомцев прививают хозяева, которые постоянно выводят собак на тренировки и подобные мероприятия.

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Никита Никонов
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