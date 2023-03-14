В Санкт-Петербурге от бешенства привили каждую вторую собаку
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В Санкт-Петербурге от бешенства привили 160 тысяч собак. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" сообщил начальник управления ветеринарии города Юрий Андреев.
"Ветеринарные службы привили от бешенства больше 160 тысяч собак, то есть каждого второго домашнего пса", — отметил Андреев.
По его словам, первыми питомцев прививают хозяева, которые постоянно выводят собак на тренировки и подобные мероприятия.
Ранее в Совете по правам человека предложили ввести систему учёта собак в России для предотвращения нападений на людей. СПЧ предложил пересмотреть подход к квалификации причинения вреда здоровью по неосторожности, так как нередко имеет место безответственное отношение хозяина к своему питомцу.