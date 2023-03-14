Путин прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ

Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод, встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и проведёт совещание о развитии дальневосточных городов, пишет РИА "Новости".

В совещании в очном формате примут участие заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов. В онлайн-режиме на мероприятии будут присутствовать губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, а также руководители российских компаний. Отметим, что последний раз Путин посещал Бурятию пять лет назад.