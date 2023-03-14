Врач перечислил простые методы борьбы с подагрой

Чтобы излечиться от подагры, необходимо изменить образ жизни, наладить питание и избегать употребления алкогольных напитков. Об этом сообщил эндокринолог Илья Магеря.

"Заболевание легче лечить, чем предотвратить. Именно так! Дал таблетку, боль стихла, ну и норм. Вылечил... Труднее всего человека от заболевания излечить, потому как доктору должен помогать сам пациент, а не лекарство", — написал он в телеграм-канале.

По словам медика, для избавления от подагры нужно изменить образ жизни. К примеру, питание должно быть без легкоусвояемых углеводов, также следует ограничить потребление пищи, богатой пуринами, — это мясо, бобовые и фрукты. Следует избегать алкоголя, чаще есть вишню и другие тёмно-красно-синие ягоды.

"Пейте достаточно воды, чтобы помочь вывести мочевую кислоту. Приучите себя к минералке ("Донат Mg", "Ессентуки" 4 или 17). Пейте настои с толокнянкой и солодкой", — отметил эксперт.

Он также рекомендовал поддерживать здоровый вес и окружность талии, делать массаж и принимать контрастный душ по утрам и вечерам. Кроме того, следует принимать ванночки для ног с морской солью, хотя бы три раза в неделю по 20–30 минут. В заключении Магеря посоветовал избегать стресса, читать, слушать музыку и работать с психологом.