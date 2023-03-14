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14 марта, 13:22

Журналистку "Дождя" Шведченко без объяснения причин не пустили в Грузию

Журналистку "Дождя"* Александру Шведченко не пустили в Грузию, где она жила последний год. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"В аэропорту Тбилиси, куда Шведченко прилетела из Риги, её задержали на границе. Спустя полчаса ей сообщили, что её не впускают в страну по "иным причинам", предусмотренным законодательством Грузии", — говорится в сообщении.

Известно, что журналистку уже отправили в Ригу обратным рейсом. Погранслужба Грузии случившееся пока никак не комментировала.

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Ранее Лайф писал, что на Бали задержали российского телеведущего-иноагента Михаила Шаца*. Это случилось перед его концертом. Знаменитости пришлось покинуть страну — он отправился в Израиль.

* Внесены Минюстом РФ в перечень иностранных агентов.

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Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tvrain

Наталья Исакова
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