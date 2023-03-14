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14 марта, 13:33

В Шереметьево инвалида не пустили на самолёт из-за аккумулятора в коляске

СК проверит информацию об инвалиде, которого не пустили на рейс Москва – Челябинск

В столичном аэропорту Шереметьево пассажира с ограниченными возможностями не пустили на рейс до Челябинска, сообщает пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте СК РФ.

Следователи организовали проверку на основании публикаций в СМИ, в которых утверждается, что жителя Челябинска не пустили на рейс из-за аккумулятора в его коляске. Сам мужчина рассказал РИА "Новости", что у него был билет на рейс авиакомпании "Победа", однако на стойке регистрации ему сказали, что ёмкость аккумуляторной батареи слишком большая и на борт пройти не удастся. Примечательно, что за два дня до этого он прилетел из Челябинска рейсом этого же перевозчика и у него не возникло никаких проблем. Попасть в родной город он сумел другим рейсом, переночевав в аэропорту.

"Следователем Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СК.

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Артур Белкин
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