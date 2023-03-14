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14 марта, 13:30

Путин поручил выделить средства на создание и восстановление памятников в новых регионах России

Президент России Владимир Путин подписал распоряжения о выделении средств из резервного фонда президента на создание, установку и проведение реставрационных работ монументов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале журналиста Владимира Соловьёва.

Кроме того, президент распорядился выделить средства для создания в ЛНР и Запорожской области мультимедийных исторических парков "Россия – моя история", их планируется разместить в Луганске и Мелитополе. Исторические парки "Россия – моя история" — это самый масштабный экспозиционный проект в РФ — от Москвы до Дальнего Востока и Сахалина.

Путин поручил выделить средства на восстановление протезно-ортопедического центра в ДНР

Путин поручил выделить средства на восстановление протезно-ортопедического центра в ДНР

"Это именно исторический парк, не музей. Никаких ограждений, экспонатов под стеклом; электронные панели трогать не просто можно нужно, полный эффект присутствия. Особенно важно, что исторические парки растут в Сибири, на Дальнем Востоке, а теперь и в новых регионах, объединяя Россию общим пониманием исторического прошлого Великой страны", — отметил Соловьёв.

Ранее Лайф рассказывал, как жители Риги вышли на митинг против сноса памятника поэту Александру Пушкину. Совет по памятникам городской думы до этого принял решение о демонтаже монумента.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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