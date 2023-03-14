В аэропорту Внуково опровергли сообщения о неопознанных объектах в небе

В московском аэропорту Внуково опровергли сообщения о неопознанных объектах в небе. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани.

"Неопознанных объектов над аэропортом не зафиксировано", — говорится в заявлении.

В настоящее время аэропорт продолжает работать в обычном режиме, отмен и задержек рейсов нет.