В аэропорту Внуково опровергли сообщения о неопознанных объектах в небе
В московском аэропорту Внуково опровергли сообщения о неопознанных объектах в небе. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани.
"Неопознанных объектов над аэропортом не зафиксировано", — говорится в заявлении.
В настоящее время аэропорт продолжает работать в обычном режиме, отмен и задержек рейсов нет.
Ранее днём 14 марта Mash сообщил о неизвестном беспилотнике над аэропортом Внуково. По данным телеграм-канала, дрон якобы двигался со стороны посёлка Московский и летал возле взлётно-посадочной полосы. Сотрудники аэропорта заметили дрон и сообщили в полицию.
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