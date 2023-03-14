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14 марта, 13:28

В аэропорту Внуково опровергли сообщения о неопознанных объектах в небе

В московском аэропорту Внуково опровергли сообщения о неопознанных объектах в небе. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани.

"Неопознанных объектов над аэропортом не зафиксировано", — говорится в заявлении.

В настоящее время аэропорт продолжает работать в обычном режиме, отмен и задержек рейсов нет.

Неопознанные летательные аппараты вновь заметили в небе над Новой Москвой

Неопознанные летательные аппараты вновь заметили в небе над Новой Москвой

Ранее днём 14 марта Mash сообщил о неизвестном беспилотнике над аэропортом Внуково. По данным телеграм-канала, дрон якобы двигался со стороны посёлка Московский и летал возле взлётно-посадочной полосы. Сотрудники аэропорта заметили дрон и сообщили в полицию.

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VK / Международный аэропорт Внуково

Наталья Исакова
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