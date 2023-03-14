Mash сообщил о неизвестном беспилотнике над аэропортом Внуково
Неизвестный квадрокоптер замечен в небе над аэропортом Внуково, передаёт Mash. По данным телеграмм-канала, беспилотник двигался со стороны посёлка Московский и летал возле взлётно-посадочной полосы. Сотрудники аэропорта заметили дрон и сообщили в полицию.
Судя по онлайн-табло, обнаружение коптера не привело к задержкам рейсов из Внуково. Подробности выясняются.
Ранее во вторник Mash сообщал, что украинский беспилотник попытался атаковать "Брянский химический завод имени 50-летия СССР", но его сбила российская система "Панцирь". Однако власти Брянской области опровергли сообщения о сбитом БПЛА возле химического завода.
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