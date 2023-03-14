Mash сообщил о неизвестном беспилотнике над аэропортом Внуково

Неизвестный квадрокоптер замечен в небе над аэропортом Внуково, передаёт Mash. По данным телеграмм-канала, беспилотник двигался со стороны посёлка Московский и летал возле взлётно-посадочной полосы. Сотрудники аэропорта заметили дрон и сообщили в полицию.