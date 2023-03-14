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14 марта, 13:50

Путин: Запад насылал на Россию орды террористов, чтобы раскачать ситуацию в стране

После распада СССР Запад насылал на Россию целые орды международных террористов, лишь бы раскачать ситуацию в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин во вторник в ходе встречи с сотрудниками авиационного завода в Улан-Удэ.

"Пятую колонну начали создавать внутри, чтобы раскачать политическую ситуацию, наслали на нас целые орды международных террористов, которые в разных регионах начали действовать, в том числе и прежде всего на Северном Кавказе. Это всё мы проходили — теракты внутри страны, всё на наших глазах было", — напомнил своим собеседникам российский лидер.

Улан-Удэнский авиационный завод — один из ведущих российских производителей вертолётной техники и ключевое предприятие столицы Бурятии, входящее в структуру АО "Вертолёты России". Основанное в 1939 году, сегодня оно обладает полным технологическим комплексом изготовления как вертолётов, так и самолётов.

Путин: Запад надеялся на быстрое разрушение России, но этого не произошло

Путин: Запад надеялся на быстрое разрушение России, но этого не произошло

Напомним, что помимо посещения завода у российского лидера в планах совещание о развитии дальневосточных городов и встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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