Путин: Запад насылал на Россию орды террористов, чтобы раскачать ситуацию в стране

После распада СССР Запад насылал на Россию целые орды международных террористов, лишь бы раскачать ситуацию в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин во вторник в ходе встречи с сотрудниками авиационного завода в Улан-Удэ.

"Пятую колонну начали создавать внутри, чтобы раскачать политическую ситуацию, наслали на нас целые орды международных террористов, которые в разных регионах начали действовать, в том числе и прежде всего на Северном Кавказе. Это всё мы проходили — теракты внутри страны, всё на наших глазах было", — напомнил своим собеседникам российский лидер.

Улан-Удэнский авиационный завод — один из ведущих российских производителей вертолётной техники и ключевое предприятие столицы Бурятии, входящее в структуру АО "Вертолёты России". Основанное в 1939 году, сегодня оно обладает полным технологическим комплексом изготовления как вертолётов, так и самолётов.