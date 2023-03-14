Путин: РФ десятилетиями пыталась наладить отношения с Киевом, всё изменилось в 2014 году

Россия на протяжении десятилетий терпеливо пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация поменялась после госпереворота в 2014 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

"Мы ведь терпеливо в течение десятилетий пытались наладить отношения с современным украинским государством. Принципиально ситуация изменилась в 2014 году, когда с подачи Запада произошёл государственный переворот", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос одного из работников.

Путин отметил, что в отношениях с Украиной Москва опиралась на тех, кто считал себя частью большого Русского мира, однако 9 лет назад началось истребление тех, кто выступал за развитие нормального диалога с РФ.

"Опирались на тех, кто считал себя частью большого Русского мира, считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций и так далее. Мы на этих людей опирались", — сказал президент России.