Путин: Минпромторг по вопросу отсрочки подготовил список востребованных в ОПК профессий

Президент России Владимир Путин в ходе визита на Улан-Удэнский авиационный завод заявил, что Минпромторг подготовил и передал Минобороны список востребованных профессий по теме отсрочки от срочной службы для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. И здесь Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в Министерство обороны", — заявил Путин.