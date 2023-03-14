Путин: Минпромторг по вопросу отсрочки подготовил список востребованных в ОПК профессий
Президент России Владимир Путин в ходе визита на Улан-Удэнский авиационный завод заявил, что Минпромторг подготовил и передал Минобороны список востребованных профессий по теме отсрочки от срочной службы для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
"Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. И здесь Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в Министерство обороны", — заявил Путин.
Теперь вопрос решается внутри российского оборонного ведомства. Решение там вскоре будет принято, добавил глава государства.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что работников предприятий ОПК могут освободить от призыва на срочную службу.
Kremlin.ru