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14 марта, 14:10

Путин: Минпромторг по вопросу отсрочки подготовил список востребованных в ОПК профессий

Президент России Владимир Путин в ходе визита на Улан-Удэнский авиационный завод заявил, что Минпромторг подготовил и передал Минобороны список востребованных профессий по теме отсрочки от срочной службы для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. И здесь Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в Министерство обороны", — заявил Путин.

Теперь вопрос решается внутри российского оборонного ведомства. Решение там вскоре будет принято, добавил глава государства.

Песков: Решение об отсрочке от призыва для работников ОПК пока не формализовано

Песков: Решение об отсрочке от призыва для работников ОПК пока не формализовано

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что работников предприятий ОПК могут освободить от призыва на срочную службу.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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