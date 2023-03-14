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14 марта, 14:01

Путин заявил, что реальное снижение ВВП Украины может быть больше официальных 40%

В реальности валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2022 году мог снизиться гораздо больше, чем на официально заявленные 40%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

"Сейчас мы говорили про Украину, там ВВП как раз рухнул на 40%. Это официальные данные. На самом деле думаю, что больше", — сказал президент.

Путин назвал кратное усиление экономического суверенитета РФ важнейшим результатом 2022 года

Путин назвал кратное усиление экономического суверенитета РФ важнейшим результатом 2022 года

Ранее президент Владимир Путин заявил о том, что Россия на протяжении десятилетий терпеливо пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация поменялась после госпереворота в 2014 году.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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