Путин заявил, что реальное снижение ВВП Украины может быть больше официальных 40%

В реальности валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2022 году мог снизиться гораздо больше, чем на официально заявленные 40%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

"Сейчас мы говорили про Украину, там ВВП как раз рухнул на 40%. Это официальные данные. На самом деле думаю, что больше", — сказал президент.