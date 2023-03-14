Путин: Россия на Украине борется за Русский мир

Президент России Владимир Путин во время визита на Улан-Удэнский авиационный завод заявил, что наша страна в ходе СВО на Украине борется за одну из своих важных национальных составляющих — Русский мир.

"Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях. Они такие же, как мы. Они — это часть нас, как же их можно бросить? <...> Мы — многонациональная страна, но всё-таки это Русский мир", — сказал глава государства.

Чтобы приблизить мир и стабильность, по словам президента, нужно проявить консолидацию российского общества. Путин добавил, что когда противник увидит, что мы сильны и собранны, то "без всякого сомнения произойдёт то, к чему мы стремимся".