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14 марта, 14:21

Путин: Россия на Украине борется за Русский мир

Президент России Владимир Путин во время визита на Улан-Удэнский авиационный завод заявил, что наша страна в ходе СВО на Украине борется за одну из своих важных национальных составляющих — Русский мир.

"Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях. Они такие же, как мы. Они — это часть нас, как же их можно бросить? <...> Мы — многонациональная страна, но всё-таки это Русский мир", — сказал глава государства.

Чтобы приблизить мир и стабильность, по словам президента, нужно проявить консолидацию российского общества. Путин добавил, что когда противник увидит, что мы сильны и собранны, то "без всякого сомнения произойдёт то, к чему мы стремимся".

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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