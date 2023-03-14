Врач рассказала, какие хитрости помогут сохранить стройное тело при сидячем образе жизни

Избежать набора лишнего веса при сидячем образе жизни поможет разминка и некоторые хитрости. Так, например, можно использовать в офисе лестницу вместо лифта. Об этом в беседе с kp.ru рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова.

Примечательно, что в перерывах между приёмом пациентов она сама практикует короткие разминки в виде приседаний и отжиманий. Но устанавливать рекорды не стоит — организм "сам скажет", сколько подходов достаточно. Со временем тело привыкнет к таким нагрузкам, что благоприятно повлияет на обмен веществ и повысит стрессоустойчивость, отметила эксперт.