Врач рассказала, какие хитрости помогут сохранить стройное тело при сидячем образе жизни
Врач Павлова призвала использовать лестницу вместо лифта, чтобы не набрать лишний вес
Избежать набора лишнего веса при сидячем образе жизни поможет разминка и некоторые хитрости. Так, например, можно использовать в офисе лестницу вместо лифта. Об этом в беседе с kp.ru рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова.
Примечательно, что в перерывах между приёмом пациентов она сама практикует короткие разминки в виде приседаний и отжиманий. Но устанавливать рекорды не стоит — организм "сам скажет", сколько подходов достаточно. Со временем тело привыкнет к таким нагрузкам, что благоприятно повлияет на обмен веществ и повысит стрессоустойчивость, отметила эксперт.
Ранее эндокринолог Павлова предупредила об опасности голоданий и интервальных диет. Врач призвала не прибегать к таким радикальным мерам, а питаться по определённым правилам.
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