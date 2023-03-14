Участник СВО из Забайкалья в один день стал отцом и мужем

Участник специальной военной операции (СВО) из Забайкальского края зарегистрировал в ЗАГС брак и рождение дочери в один день. О подробностях трогательной истории семьи из села Улёты сообщает kp.ru .

После объявления частичной мобилизации россиянин отправился на переподготовку, а затем и к линии соприкосновения. Через несколько месяцев мужчине дали небольшой отпуск, благодаря чему он смог впервые увидеть возлюбленную и оформить официальное отцовство над малышкой. Молодые вспомнили, что они так и не успели пожениться. Но сибиряк не хотел идти в загс дважды и таким образом убил двух зайцев — стал и мужем, и отцом.