Жительница Кирова больше года молчала об избиениях мужа, потому что он работал в полиции

В Кирове местный житель больше года избивал жену и всячески угрожал ей, однако та не могла обратиться в полицию, потому что её супруг работал участковым. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Об избиениях случайно узнали коллеги 27-летнего лейтенанта Михаила К. Оказалось, что он регулярно на протяжении более года избивал и запугивал супругу. Женщина же боялась пойти к полицейским из-за того, что муж мог использовать связи и лишь усугубить ситуацию. В итоге на мужчину завели уголовное дело по статье "Истязание", ему грозит до трёх лет тюрьмы, а за три дня до начала производства его уволили из органов.