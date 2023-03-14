Терапевт рассказала о неочевидных причинах охриплости

Как правило, причиной охриплости голоса являются вирусные инфекции, однако иногда данный симптом может говорить о более опасных недугах, в числе которых венерические заболевания. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила терапевт клиники Medical On города Новосибирск Юлия Коваленко.

"Сигнализируют охриплостью инфекции, передающиеся половым путём, — гонорея, хламидиоз и ларингиты. Эти инфекционные агенты попадают с поражённой области половых органов на слизистую ротоглотки во время орально-генитального контакта", — отметила она.

Причинами охриплости также могут быть новообразования гортани и глотки — папилломы или опухоли. Врач добавила, что к осиплости могут приводить заболевания щитовидной железы. Коваленко также обратила внимание на случаи, когда такое изменение голоса свидетельствует о жизнеугрожающих состояниях. Речь идёт об инородных телах в гортани, когда человек попёрхивается твёрдой или жидкой пищей.

Специалист добавила, что часто охриплость может быть последствием инсульта и признаком повреждения шеи. Однако не стоит забывать и про "невинную" причину такого состояния — чрезмерную нагрузку на голосовой аппарат. Врач добавила, что этот симптом может появиться в том числе из-за курения.