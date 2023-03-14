В родной деревне Борреля решили переименовать улицу, названную в честь дипломата

Жители малой родины главы европейской дипломатии Жозепа Борреля проголосовали за переименование улицы, названной в его честь. Речь идёт о населённом пункте Побла-де-Сегур в испанской Каталонии, где родился 75-летний дипломат. В настоящее время в муниципалитете проживает около трёх тысяч человек.

"78% избирателей проголосовали за изменение названия улицы Жозепа Борреля. За вариант с сохранением названия проголосовало 64 человека, а за изменение названия на Passeig 1 de Octobre (бульвар 1 Октября. — Прим. Лайфа) проголосовало 250 человек", — сообщается в пресс-релизе местной мэрии.

Таким образом, названную в честь Борреля улицу переименуют в бульвар 1 Октября в честь незаконного референдума о независимости Каталонии, который прошёл в 2017 году.