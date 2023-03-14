В родной деревне Борреля решили переименовать улицу, названную в честь дипломата
Жители малой родины главы европейской дипломатии Жозепа Борреля проголосовали за переименование улицы, названной в его честь. Речь идёт о населённом пункте Побла-де-Сегур в испанской Каталонии, где родился 75-летний дипломат. В настоящее время в муниципалитете проживает около трёх тысяч человек.
"78% избирателей проголосовали за изменение названия улицы Жозепа Борреля. За вариант с сохранением названия проголосовало 64 человека, а за изменение названия на Passeig 1 de Octobre (бульвар 1 Октября. — Прим. Лайфа) проголосовало 250 человек", — сообщается в пресс-релизе местной мэрии.
Таким образом, названную в честь Борреля улицу переименуют в бульвар 1 Октября в честь незаконного референдума о независимости Каталонии, который прошёл в 2017 году.
Ранее Боррель заявил, что предложил странам ЕС отправлять Киеву уже имеющиеся на складах боеприпасы. По его мнению, это должно помочь быстрее удовлетворить потребности Украины, так как на организацию данной инициативы потребуется всего лишь несколько недель.
Flickr / European Parliament