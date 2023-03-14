Князь Монако заявил о своём готовящемся похищении

Князь Монако Альбер II в день своего 65-летия готовится к похищению... собственными детьми — 8-летними близнецами Жаком и Габриэллой. Об этом глава правящего семейства рассказал в интервью изданию People.

По его словам, торжественных празднеств по случаю юбилея не запланировано, в программе — небольшой скромный семейный обед.

"После этого, когда дети вернутся из школы, меня похитят. Действительно. Мне сказали, чтобы я был готов к похищению в 17:30", — пошутил он в беседе с журналистами.

Альбер II добавил, что относится к своему возрасту философски, и считает, что "60 — это новые 40, а 65 — это новые 45". Правда, суверен признаётся, что слегка завидует своим друзьям, которые в 65 могут себе позволить выйти на пенсию. У Альбера II такой возможности нет.