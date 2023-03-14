К побережью Флориды приближается "гнилое одеяло" весом около 20 млн тонн

К побережью Флориды в Соединённых Штатах Америки приближается "гнилое одеяло" весом около 20 миллионов тонн. Учёные убеждены, что сгусток бурых водорослей, который видно даже на снимках из космоса, не сулит ничего хорошего, пишет Science Alert.

"Большой атлантический саргассовый пояс представляет гигантское цветение бурых водорослей, которое простирается от побережья Западной Африки и до Мексиканского залива", — говорится в публикации.

По словам специалистов, гигантское цветение, площадь которого уже в два раза превысила США, может иметь катастрофические последствия по мере приближения к берегу. К примеру, в этой связи кораллы могут лишиться солнечного света. Кроме того, из-за содержащегося сероводорода водоросли также вредны для здоровья других водных обитателей и человека.