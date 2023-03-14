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14 марта, 16:50

В Ростове-на-Дону начался объединённый полуфинал конкурсов "Лидеры возрождения"

<p>Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий выступает на открытии полуфинала конкурса "Лидеры возрождения". Обложка © <a href="https://www.donland.ru/news/21792/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> правительства Ростовской области</p>

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий выступает на открытии полуфинала конкурса "Лидеры возрождения". Обложка © Сайт правительства Ростовской области

В Ростове-на-Дону 14 марта состоялась церемония открытия объединённого полуфинала конкурсов управленцев "Лидеры возрождения. Запорожская область" и "Лидеры возрождения. Херсонская область". На мероприятии врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в регионе востребованы квалифицированные управленческие кадры. По его словам, данный конкурс помогает раскрыть таланты каждого человека.

"Президент России даёт возможность ребятам реализовать свои лучшие качества в правильном направлении. У нас нет сомнений, что мы в Запорожской области применим таланты этих ребят. Проигравших не будет, все получат возможность работать в команде и быть полезными своей Родине", — отметил Балицкий.

Присутствующий на мероприятии врио главы Херсонской области Владимир Сальдо поблагодарил губернатора Ростовской области Василия Голубева за поддержку и подчеркнул, что новым субъектам РФ нужны настоящие профессионалы — инициативные, ответственные, талантливые и компетентные.

Перед открытием полуфинала приглашённые участники прошли контрольное тестирование в присутствии экспертов. Впереди конкурсантов ждут три насыщенных дня. По результатам испытаний будут определены финалисты "Лидеров возрождения".

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Ранее Лайф писал, что более 10 тысяч человек приняли участие в конкурсе "Лидеры возрождения. ЛНР". Об этом сообщил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что жители Донбасса на протяжении восьми лет показали достойный пример настоящего патриотизма и готовности отстаивать право за свой выбор, свою историю, свою культуру.

Наталья Исакова
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