Командующий Объединённой группировкой войск Армении и РФ отправлен в отставку

Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил командующего Объединённой группировкой войск Армении и России Тиграна Парваняна. Он отправлен в отставку по предложению армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Соответствующий указ главы республики опубликован на его сайте.

"Взяв за основу предложение премьер-министра, согласно статье конституции и закону "О военной службе и статусе военнослужащего", освободить Тиграна Парваняна от должности командующего Объединённой группировкой войск", — говорится на сайте президента Армении.

О причинах отставки Парваняна не сообщается. Обязанности командующего армяно-российской группировкой войск он исполнял с февраля 2018 года.

В задачи Объединённой группировки войск Армении и России входит своевременное обнаружение подготовки к вооружённому нападению на эти страны, его отражение, защита сухопутных границ и воздушно-космического пространства.