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14 марта, 18:37

Командующий Объединённой группировкой войск Армении и РФ отправлен в отставку

Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил командующего Объединённой группировкой войск Армении и России Тиграна Парваняна. Он отправлен в отставку по предложению армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Соответствующий указ главы республики опубликован на его сайте.

"Взяв за основу предложение премьер-министра, согласно статье конституции и закону "О военной службе и статусе военнослужащего", освободить Тиграна Парваняна от должности командующего Объединённой группировкой войск", — говорится на сайте президента Армении.

О причинах отставки Парваняна не сообщается. Обязанности командующего армяно-российской группировкой войск он исполнял с февраля 2018 года.

В задачи Объединённой группировки войск Армении и России входит своевременное обнаружение подготовки к вооружённому нападению на эти страны, его отражение, защита сухопутных границ и воздушно-космического пространства.

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Как ранее писал Лайф, Пашинян заявил, что проблемы в отношениях Армении и РФ есть, но они не ведут к кризису. Он добавил, что в ближайшем будущем в Москву отправится министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

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МО РФ

Арина Родионова
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