Линдси Лохан впервые станет матерью

Американская актриса Линдси Лохан заявила, что вместе с мужем — арабским финансистом Бадером Шаммасом — ждёт ребёнка. Радостным событием 36-летняя звезда комедии "Дрянные девчонки", которая впервые станет мамой, поделилась в соцсетях.

"Мы очень счастливы и взволнованы!" — отметила Лохан, опубликовав фото белоснежного детского комбинезона с надписью Coming Soon ("Скоро").

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Лайф напоминает, что Лохан объявила о помолвке с Шаммасом в ноябре 2021 года. По слухам, они начали встречаться ещё в начале 2020-го, но долго не афишировали отношения.