Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 18:51

Линдси Лохан впервые станет матерью

Линдси Лохан заявила о беременности

Американская актриса Линдси Лохан заявила, что вместе с мужем — арабским финансистом Бадером Шаммасом — ждёт ребёнка. Радостным событием 36-летняя звезда комедии "Дрянные девчонки", которая впервые станет мамой, поделилась в соцсетях.

"Мы очень счастливы и взволнованы!" — отметила Лохан, опубликовав фото белоснежного детского комбинезона с надписью Coming Soon ("Скоро").

"Чика" Шмыкова только год во втором браке и уже забеременела от нового мужа

"Чика" Шмыкова только год во втором браке и уже забеременела от нового мужа

Лайф напоминает, что Лохан объявила о помолвке с Шаммасом в ноябре 2021 года. По слухам, они начали встречаться ещё в начале 2020-го, но долго не афишировали отношения.

Обложка ©

Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / lindsaylohan

Никита Осипов
  • Новости
  • Линдси Лохан
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров