Эксперт Кирьян: Развитие регионов Дальнего Востока — приоритет для России
Развитие регионов Дальнего Востока является одним из приоритетов для России. Об этом в беседе с Лайфом заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян. Так он прокомментировал итоги сегодняшнего совещания по вопросам развития дальневосточных городов. Эксперт выделил два момента.
"Во-первых, планы по развитию и реконструкции городских территорий. Это, что называется, для людей понятно и близко. И, если говорить в исторической ретросрективе, такое второй раз в истории Дальнего Востока (первый — когда города закладывались или расширялись в советский период). Второе — это упор на развитие инфраструктуры, что должно стать сильным экономическим стимулом для регионов ДВ", — отметил Пётр Кирьян.
Он обратил внимание на географические преимущества дальневосточных городов — они способны развивать транзитные коридоры и встречные грузопотоки с партнёрами из стран Юго-Восточной Азии. Это будет способствовать улучшению портовой инфраструктуры и пограничных переходов.
"В текущих условиях развитие восточного направления — приоритет для государства", — заключил Пётр Кирьян.
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для учёбы, карьеры и бизнеса. По его словам, за последние десять лет регионам ДФО удалось добиться заметных результатов в развитии экономики.
ТАСС / Юрий Смитюк