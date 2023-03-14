Эксперт Кирьян: Развитие регионов Дальнего Востока — приоритет для России

Развитие регионов Дальнего Востока является одним из приоритетов для России. Об этом в беседе с Лайфом заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян. Так он прокомментировал итоги сегодняшнего совещания по вопросам развития дальневосточных городов. Эксперт выделил два момента.

"Во-первых, планы по развитию и реконструкции городских территорий. Это, что называется, для людей понятно и близко. И, если говорить в исторической ретросрективе, такое второй раз в истории Дальнего Востока (первый — когда города закладывались или расширялись в советский период). Второе — это упор на развитие инфраструктуры, что должно стать сильным экономическим стимулом для регионов ДВ", — отметил Пётр Кирьян.

Он обратил внимание на географические преимущества дальневосточных городов — они способны развивать транзитные коридоры и встречные грузопотоки с партнёрами из стран Юго-Восточной Азии. Это будет способствовать улучшению портовой инфраструктуры и пограничных переходов.

"В текущих условиях развитие восточного направления — приоритет для государства", — заключил Пётр Кирьян.