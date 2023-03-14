Нефть подешевела до уровня 2022 года

Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE опустилась ниже $77 за баррель. Речь идёт о фьючерсе с поставкой в мае. Такое снижение стоимости зафиксировано впервые с 12 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость Brent, по данным на 21:49 мск, снижалась на 4,72% — до $76,96 за баррель. Уже через три минуты цена поднялась до $77,06 за баррель (– 4,59%). А фьючерс на нефть WTI с поставкой в апреле дешевел на 5,17% — до $70,88 за баррель.