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14 марта, 19:34

Нефть подешевела до уровня 2022 года

Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель впервые за три месяца

Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE опустилась ниже $77 за баррель. Речь идёт о фьючерсе с поставкой в мае. Такое снижение стоимости зафиксировано впервые с 12 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость Brent, по данным на 21:49 мск, снижалась на 4,72% — до $76,96 за баррель. Уже через три минуты цена поднялась до $77,06 за баррель (– 4,59%). А фьючерс на нефть WTI с поставкой в апреле дешевел на 5,17% — до $70,88 за баррель.

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Ранее Лайф писал, что 4 марта нефть Brent подорожала до двухнедельного максимума. На Лондонской бирже ICE стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent тогда поднялась до $86 за баррель.

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Freepik

Арина Родионова
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