В Иране народные гуляния привели к массовым жертвам

В предновогодних празднованиях Чахаршанбе-Сури в Иране погибли, как минимум, 17 человек, более 700 пострадали. Об этом со ссылкой на медицинские службы сообщает местное агентство Tasnim. Празднества проходят ежегодно и сопровождается разведением костров и использованием пиротехники.

Как отмечает агентство, ранее сообщали о 338 пострадавших и 15 жертвах. Вечером 14 марта число пострадавших увеличилось до 714 человек. Более 130 человек доставлены в медучреждения, в реанимации 8 человек. Некоторым из госпитализированных ампутировали конечности.

Чахаршанбе-Сури отмечается в Иране ежегодно в ночь на последнюю среду года по иранскому календарю. Иранцы, по традиции, прыгают через костёр и применяют пиротехнические средства. Иранский новый год, Ноуруз приходится на 21 марта. В прошлом году сообщалось о более 1,5 тысячах пострадавших человек.