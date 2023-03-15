Несколько стран захотели исключить Россию из МАГАТЭ
Гросси заявил о желании некоторых стран исключить Россию из МАГАТЭ
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что слышал призывы исключить Россию из состава этой организации, однако пояснил, что такое не в его полномочиях. Об этом он сказал в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
"Это международная организация, и в ней существуют процедуры, согласно которым я не могу самостоятельно принимать решения об исключении страны из органов, отвечающих за разработку политики, или других инстанций", — пояснил Гросси.
Нужно отметить, что Россия входит в Совет управляющих МАГАТЭ. Это один из двух руководящих органов агентства, он собирается пять раз в год, представляет рекомендации Генеральной конференции по деятельности организации и бюджету, назначает гендиректора, который затем утверждается Генеральной конференцией.
Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не планировал в ближайшее время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
ТАСС / CHRISTIAN BRUNA