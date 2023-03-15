Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 22:11

В России предложили упростить гаражную амнистию

"Известия": Самарские депутаты предложили упростить гаражную амнистию

Самарская губернская дума предлагает упростить условия гаражной амнистии. В частности, избавить россиян от необходимости предоставления технического плана помещения, если он уже есть в ЕГРН. Сейчас стоимость техплана в разных регионах достигает 15 тысяч рублей. Соответствующий законопроект направлен на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Необходимо последовательно снижать бюрократическую и тем более финансовую нагрузку на граждан при реализации их прав на те или иные процедуры, связанные с закреплением и защитой права собственности", — цитирует газета "Известия" слова члена Комитета ГД по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

По его данным, до конца действия меры — 1 сентября 2026 года — предстоит зарегистрировать порядка 2 млн объектов.

Собеседники издания отмечают, что, с одной стороны, законопроект поможет людям, особенно социально незащищённым слоям, например пенсионерам. С другой же, по их словам, есть опасения, что инициатива идёт вразрез с основной задачей амнистии — упорядочить постройки. Опять же, как высказываются другие специалисты, если сведения о гараже зарегистрированы, зачем платить деньги за документ? К тому же стоимость некоторых строений едва ли не равна цене услуги. И именно поэтому многие не спешат идти оформляться.

В России предложили ввести "зимнюю амнистию" для водителей в плохую погоду

В России предложили ввести "зимнюю амнистию" для водителей в плохую погоду

Как писал Лайф ранее, россиянам объяснили, как защитить автомобиль от угона. Чтобы максимально обезопасить автомобиль, его лучше ставить в гараж или на охраняемую стоянку.

Обложка ©

URA.RU / TASS

Арина Родионова
  • Новости
  • Авто

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров