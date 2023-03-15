Медведев обыграл Зверева и продлил победную серию до 17 матчей

Встреча закончилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Медведева. Таким образом, он продлил победную серию до 17 матчей. В последний раз Медведев проиграл во встрече третьего круга Открытого чемпионата Австралии против американца Себастьяна Корды.

Медведев надеется, что ещё часто будет встречаться с Рублёвым в матчах за трофеи

Напомним, в феврале Медведев снова попал в первую десятку лидеров АТР. Он был на 11-й позиции, а благодаря победе над итальянцем Янником Синнером поднялся на 8-ю.