Мэр Белгорода показал последствия вечернего ракетного обстрела
Мэр Белгорода заявил, что после ракетного обстрела повреждено 9 частных домов
В Белгороде в девяти частных домах и четырёх квартирах есть повреждения после ракетного обстрела со стороны Украины, отражённого российскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
"Зафиксированы разрушения в 9 частных домах и 4 квартирах: выбиты или треснули оконные стёкла, посечены осколками крыши. Повреждено два автомобиля. К счастью, никто не пострадал", — написал Демидов в своём Telegram-канале.
На месте ЧП работают оперативные службы, эксперты беседуют с населением, обходят и осматривают дома и квартиры. Был развёрнут оперштаб для сбора сведений о последствиях и необходимости восстановления имущества.
Как писал Лайф, ранее губернатор Гладков заявил, что над Белгородом было сбито 3 ракеты. Что касается Белгородского района, то там осколки повредили несколько домовладений.