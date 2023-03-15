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14 марта, 22:57

Мэр Белгорода показал последствия вечернего ракетного обстрела

Мэр Белгорода заявил, что после ракетного обстрела повреждено 9 частных домов

<p>Последствия ракетного обстрела Белгорода. Фото © Telegram /<a href="https://t.me/v_v_demidov/630?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Демидов</a></p>

Последствия ракетного обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Демидов

В Белгороде в девяти частных домах и четырёх квартирах есть повреждения после ракетного обстрела со стороны Украины, отражённого российскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

Последствия ракетного обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Демидов

Последствия ракетного обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Демидов

"Зафиксированы разрушения в 9 частных домах и 4 квартирах: выбиты или треснули оконные стёкла, посечены осколками крыши. Повреждено два автомобиля. К счастью, никто не пострадал", — написал Демидов в своём Telegram-канале.

Последствия ракетного обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Демидов

Последствия ракетного обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Демидов

На месте ЧП работают оперативные службы, эксперты беседуют с населением, обходят и осматривают дома и квартиры. Был развёрнут оперштаб для сбора сведений о последствиях и необходимости восстановления имущества.

Система ПВО сбила четыре ракеты в небе над Белгородом, пострадал человек

Система ПВО сбила четыре ракеты в небе над Белгородом, пострадал человек

Как писал Лайф, ранее губернатор Гладков заявил, что над Белгородом было сбито 3 ракеты. Что касается Белгородского района, то там осколки повредили несколько домовладений.

Арина Родионова
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