Мэр Белгорода показал последствия вечернего ракетного обстрела

В Белгороде в девяти частных домах и четырёх квартирах есть повреждения после ракетного обстрела со стороны Украины, отражённого российскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

Последствия ракетного обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Демидов

"Зафиксированы разрушения в 9 частных домах и 4 квартирах: выбиты или треснули оконные стёкла, посечены осколками крыши. Повреждено два автомобиля. К счастью, никто не пострадал", — написал Демидов в своём Telegram-канале.

Последствия ракетного обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Демидов

На месте ЧП работают оперативные службы, эксперты беседуют с населением, обходят и осматривают дома и квартиры. Был развёрнут оперштаб для сбора сведений о последствиях и необходимости восстановления имущества.