"Пошла вон!": Аврил Лавин обматерила выбежавшую на сцену голую активистку

Во время выступления певицы Аврил Лавин на 52-й премии Juno Awards в Канаде произошёл курьёзный инцидент: на сцену выскочила обнажённая активистка, чуть не сорвав речь звезды. Об этом сообщает издание PageSix.

Певица Аврил Лавин выгоняет со сцены полуголую активистку. Видео © Twitter / @mark_slapinski

Как отмечает издание, неизвестная сняла с себя топ и начала позировать перед зрителями на фоне Лавин. Тело девушки было исписано чёрным маркером. Надписи гласили: Save the Green Belt ("Сохраните зелёную зону") и Land Back ("Верните землю"). Певице пришлось выгонять со сцены нарушительницу общественного порядка.

"А ну пошла вон!" — несколько раз сказала Аврил Лавин, используя нецензурную лексику.

Почти сразу ей на помощь пришёл охранник и вывел активистку сначала со сцены, а потом и из зала. Целью девушки было выразить протест относительно решения премьер-министра провинции Онтарио Дага Форда о строительстве здания на охраняемой зелёной зоне. К слову, Аврил Лавин на этой церемонии вручили приз зрительских симпатий.