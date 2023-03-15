От кружки до тапочек: Опрос показал, как россияне "одомашнивают" рабочее место ради уюта

40% сотрудников в России полностью довольны своим рабочим местом и чувствуют себя там так же комфортно, как дома. Таковы результаты опроса, проведённого экспертами сервиса "Авито.Работа". Лайф ознакомился с выводами авторов исследования.

Выяснилось, что 40% респондентов работают в офисе, ещё 17% совмещают такой формат труда с удалённым. Люди, которые проводят на рабочем месте много времени, стараются по возможности "одомашнить" его. Компании, даже небольшие, тоже идут навстречу таким стремлениям сотрудников, формируя открытые офисы, гибкие экопространства и приобретая удобную эргономичную мебель.

"Стремление к комфорту и уюту на рабочем месте во многом связано с естественной психологией человека. Этим, в частности, объясняется и сохраняющаяся популярность удалённых и гибридных форматов работы, которую мы наблюдаем последние годы. При выборе работодателя соискатели обращают внимание на условия труда не меньше, чем на уровень заработной платы", — рассказал Лайфу управляющий директор "Авито.Работы" Артём Кумпель.

В ходе опроса 69% респондентов рассказали, что для "одомашнивания" рабочего места приносят посуду, чтобы иметь возможность пить кофе из любимой кружки. А 66% предпочитают переобуваться в сменную обувь, иногда даже в домашние тапочки. Комплект сменной одежды держат 53% сотрудников, просто на всякий случай. А вот семейные фотографии или какие-то сувениры, рисунки детей не так популярны. Их приносят на работу всего 15% респондентов. Совсем редко на рабочем месте можно увидеть вещицы вроде кактусов, игрушек и другие безделушки.