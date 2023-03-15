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15 марта, 00:46

Президент Аргентины оказался в больнице

Президента Аргентины госпитализировали из-за острой боли в пояснице

Президента Аргентины Альберто Фернандеса госпитализировали с острой болью в пояснице. Об этом сообщила пресс-служба глава государства.

"У президента республики Альберто Фернандеса появилась острая боль в области поясницы, в связи с чем ему проведут обследование для определения лечения", — сказано в документе, который подписал лечащий врач лидера Аргентины.

Как уточнил телеканал "Тодо нотисиас", Фернандес находится в больнице "Санаторио Отаменди" в столице Аргентины.

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Напомним, в ноябре 2022 года президенту Аргентины Альберто Фернандесу стало плохо на саммите G20 на Бали. Как сообщили врачи главы государства, у него было пониженное давление — и он почувствовал головокружение.

Обложка ©

ТАСС / Natacha Pisarenko

Анатолий Симоненко
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