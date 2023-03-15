Президент Аргентины оказался в больнице
Президента Аргентины госпитализировали из-за острой боли в пояснице
Президента Аргентины Альберто Фернандеса госпитализировали с острой болью в пояснице. Об этом сообщила пресс-служба глава государства.
"У президента республики Альберто Фернандеса появилась острая боль в области поясницы, в связи с чем ему проведут обследование для определения лечения", — сказано в документе, который подписал лечащий врач лидера Аргентины.
Как уточнил телеканал "Тодо нотисиас", Фернандес находится в больнице "Санаторио Отаменди" в столице Аргентины.
Напомним, в ноябре 2022 года президенту Аргентины Альберто Фернандесу стало плохо на саммите G20 на Бали. Как сообщили врачи главы государства, у него было пониженное давление — и он почувствовал головокружение.
ТАСС / Natacha Pisarenko