Президент Аргентины оказался в больнице

Президента Аргентины Альберто Фернандеса госпитализировали с острой болью в пояснице. Об этом сообщила пресс-служба глава государства.

"У президента республики Альберто Фернандеса появилась острая боль в области поясницы, в связи с чем ему проведут обследование для определения лечения", — сказано в документе, который подписал лечащий врач лидера Аргентины.

Как уточнил телеканал "Тодо нотисиас", Фернандес находится в больнице "Санаторио Отаменди" в столице Аргентины.