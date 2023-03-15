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15 марта, 01:11

К МКС запущен грузовой корабль Cargo Dragon

В США компания SpaceX запустила к Международной космической станции ракету-носитель с грузовым кораблём Cargo Dragon. Старт Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 20:30 по местному времени (03:30 среды мск).

Предполагается, что стыковка корабля со станцией состоится завтра в 07:52 (14:52 мск). На МКС будет доставлено более 2,8 тонны грузов. В том числе это продовольствие, оборудование и материалы для научных экспериментов.

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На МКС сейчас работают российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, американские астронавты Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и представитель ОАЭ Султан Аль-Нейади.

А три дня назад корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида. На его борту была россиянка Анна Кикина.

Обложка ©

Twitter / SpaceX

Андрей Григорьев
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