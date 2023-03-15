"А если бы человек проходил?": Во Владивостоке на улицу рухнул кусок дома
Во Владивостоке на тротуар упал большой кусок фасада дома
Кусок фасада одного из домов во Владивостоке отвалился и обрушился с высоты на тротуар. Об этом сообщили "Вести Приморье". Инцидент произошёл по адресу Партизанский проспект, 37.
Во Владивостоке отвалился кусок дома. Видео © Telegram / Вести Приморье
"А если бы человек проходил или машина стояла? Только что огромный кусок дома отвалился от здания", — отметили местные жители.
Публикацию прокомментировали в администрации города. Там сообщили, что для расследования инцидента вызваны альпинисты.
"В управлении содержания жилфонда сообщили, что управляющая компания уже вызвала альпинистов для обследования всех элементов кровли. Мусор уберут в ближайшее время. Для обеспечения безопасности пешеходов место происшествия огородили", — написали в комментарии представители МЦУ Владивостока.
Ранее Лайф писал, что в Гусь-Хрустальном рухнула крыша веранды детского сада. Это произошло из-за тяжести скопившегося на ней снега, сообщили в региональной прокуратуре.
Telegram / Вести Приморье