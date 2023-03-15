"А если бы человек проходил?": Во Владивостоке на улицу рухнул кусок дома

Кусок фасада одного из домов во Владивостоке отвалился и обрушился с высоты на тротуар. Об этом сообщили "Вести Приморье". Инцидент произошёл по адресу Партизанский проспект, 37.

Во Владивостоке отвалился кусок дома. Видео © Telegram / Вести Приморье

"А если бы человек проходил или машина стояла? Только что огромный кусок дома отвалился от здания", — отметили местные жители.

Публикацию прокомментировали в администрации города. Там сообщили, что для расследования инцидента вызваны альпинисты.

"В управлении содержания жилфонда сообщили, что управляющая компания уже вызвала альпинистов для обследования всех элементов кровли. Мусор уберут в ближайшее время. Для обеспечения безопасности пешеходов место происшествия огородили", — написали в комментарии представители МЦУ Владивостока.